Güney Sudan'da Cinayet ve Tecavüzle Suçlanan Askerlere Hapis Cezası

Güney Sudan'ın başkenti Juba'da iki yıl önce düzenlenen ve bir gazetecinin hayatını kaybettiği, beş yabancı yardım görevlisinin de tecavüze uğradığı saldırıyla ilgili olarak yargılanan 10 asker, yedi yıl ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Askeri mahkeme ayrıca, hükümetin tecavüz kurbanlarının her birine 4 bin dolar tazminat ödemesini istedi.

İki yıl önceki saldırı Terrain Oteli'nde düzenlenmişti.

Birleşmiş Milletler, barış gücü askerlerinin yardım çağrısına yanıt veremediğini duyurmuştu.

Güney Sudan ordusu ve isyancı güçler, 2013'te iç savaşın başlamasından bu yana, benzer suçlar işlemekle suçlanıyor.

Ancak bunun son beş yılda yabancılara yönelik en büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

Ölen gazetecinin ailesine 51 inek verilecek

Yargıç saldırıda hayatını kaybeden 51 yaşındaki radyo muhabiri John Gatluak'ın ailesine tazminat olarak 51 inek verilmesini istedi.

Gatluak'ın çatışmalardan kaçarken otele sığındığı belirtiliyor. Gatlauk'un ölümünden sorumlu tutulan iki asker ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Üç asker ise yabancı yardım görevlilerine tecavüzün yanı sıra, cinsel taciz, hırsızlık ve silahlı suygun suçlarından yedi ila 14 yıl hapis cezası aldı.



Duruşmayı çok sayıda diplomat ve uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileri de izledi.

Davada bir asker aklandı. Yargılanan askerlerden birinin gözaltındayken doğal nedenlerden öldüğü açıklandı.

Saldırı, Juba'da orduyla isyancı güçler arasında şiddetli çarpışmaların yaşandığı sırada düzenlenmişti.

Üç gün süren çatışmalarda ikisi barış gücü askeri 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.