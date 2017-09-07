Güney Sudan'da Bu Yıl 1,3 Milyon Kişi Sıtmaya Yakalandı

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, iç çatışma sebebiyle büyük gıda krizi ve göçün yaşandığı ülkede, hastalıkların da hızlı şekilde artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Güney Sudan'da Bu Yıl 1,3 Milyon Kişi Sıtmaya Yakalandı

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, iç çatışma sebebiyle büyük gıda krizi ve göçün yaşandığı ülkede, hastalıkların da hızlı şekilde artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Kaynak: Dunya.com