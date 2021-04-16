Güney Sudan'da 59 bin doz Kovid-19 aşısının son kullanma tarihi geçti
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Güney Sudan'da 59 bin doz Kovid-19 aşısının son kullanma tarihi geçti

Güney Sudan'da 59 bin doz Kovid-19 aşısının son kullanma tarihi geçti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Afrika Birliği'nin Güney Sudan'a bağışladığı 59 bin doz AstraZeneca aşısının kullanım süresinin dolduğu bildirildi.

Afrika Birliği'nin Güney Sudan'a bağışladığı 59 bin doz AstraZeneca aşısının kullanım süresinin dolduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Yöneticisi George Auzenio Legge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşıların 13 Nisan'da kullanım süresinin dolduğunu ve bu yüzden kullanılmayacağını söyledi.

Afrika Birliği, bir telekomünikasyon şirketiyle iş birliği halinde ülkeye 59 bin doz aşı göndermişti.

Toplu aşılamaya 6 Nisan'da başlayan Güney Sudan, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla 132 bin doz aşı aldı.

10 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 114 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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