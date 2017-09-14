Güney Sudan'da 11 Bin Sığınmacı Evlerine Döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu, bazı bölgelerde güvenlik durumunda görülen iyileşme sonrası 11 bin sığınmacının evlerine döndüğünü açıkladı.



BM Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer, başkent Cuba'da düzenlediği basın toplantısında, güvenlik durumundaki kademeli iyileşme neticesinde misyona ait kamplardan 11 bin sığınmacının evlerine döndüğünü, ancak 213 bin kişinin halen kamplarda yaşadığını belirtti.



Çatışmalar nedeniyle gıda sıkıntısı çeken yaklaşık 7 milyon insana yardım etmenin ciddi zorlukları olduğunu aktaran Shearer, kamplara sığınan 2 milyon kişinin yanı sıra evlerinden ayrılmayan insanları da koruma sorumluluğu taşıdıklarını ifade etti.



Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyona yakın kişi ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.



Barış görüşmeleri sonucu taraflar, 17 Ağustos 2015'te anlaşmaya varmış, ardından da buna uygun olarak geçici ulusal hükümet kurulmuştu. Ancak Temmuz 2016'da yeniden başlayan çatışmalarla barış süreci sekteye uğramıştı.



Güney Sudan'da 2013'ten bu yana yaşanan insani krizde, nüfusun üçte ikilik kısmına tekabül eden 7,5 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.