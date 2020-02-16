Güney Sudan Cumhurbaşkanı'nın barış planı isyancılardan kabul görmedi

16.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:04

İç savaşın devam ettiği Güney Sudan'da isyancılar, hükümetin 10 eyaletlik sisteme dönmeyi vaat eden barış teklifin reddetti. Böylelikle 380 bin kişinin öldüğü 6 yıllık savaşın sona ermesi ötelenmiş oldu.



Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir, birlik hükümetine giden yolu açmak için mevcut 32 eyaleti 10'a indirerek isyancıların talebini karşılayabileceğini açıkladı. Ancak Başkan Kir, 10 eyalete ek olarak Pibor, Ruweng ve Abyei'nin 3 ayrı yönetim birimi olmasını teklif etti. Euronews.com'da Görüntüle