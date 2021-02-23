Güney Sudan barış gücündeki Etiyopyalı askerler arasında çatışma çıktı

Güney Sudan'da görev yapan Etiyopyalı barış gücü askerlerinden bazıları ülkesine dönmek istemeyince çatışma çıktı.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) Sözcüsü Kirk L. Kroeker, Etiyopya birliklerinden 169 askerin rutin değişim kapsamında ülkelerine dönmeye hazırlandıkları sırada içlerinden 15'inin itirazı sonucu çatışma çıktığını ve bazılarının yaralandığını söyledi.

Tigray kökenli askerlerin şu anda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) destek aldığını belirten Kroeker, "Uluslararası korumaya muhtaç kişiler dünyanın neresinde olursa olsun kendi iradeleriyle sığınma talebinde bulunabilir. Bu bir insan hakkıdır." ifadesini kullandı.

Etiyopya'nın, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı başlattığı askeri operasyon sonrası ordudaki Tigray kökenli çok sayıda asker hapse atıldı ya da emekli edildi.

TPLF'ye katılan çok sayıda asker de çatışmalarda hayatını kaybetti.

Addis Ababa hükümeti, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi aldıktan sonra zafer ilan etse de eyaletin farklı bölgelerinde çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş