Güney Sudan, 72 bin doz Kovid-19 aşısını iade edecek

Güney Sudan, 18 Haziran'da son kullanma tarihi dolacak 72 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını iade edeceğini duyurdu.

Güney Sudan, 18 Haziran'da son kullanma tarihi dolacak 72 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını iade edeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Müşaviri Mayen Machut Achiek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile varılan anlaşma sonucunda 18 Haziran'da son kullanma tarihi dolacak Kovid-19 aşıları iade edilecek." dedi.

Aşıların ulaşım gibi problemler nedeniyle tamamlanamadığını belirten Achiek, söz konusu aşıların tarihinin geçmesi riskini almak istemediklerini ifade etti.

Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülkede 2,4 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor.

Güney Sudan'da şimdiye kadar 10 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edilirken 115 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak