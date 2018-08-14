Güney Sandwich Adaları'nda 6.1 Büyüklüğünde Deprem
– Güney Atlantik Okyanusu'nda bulunan Güney Sandwich Adaları yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.
– Güney Atlantik Okyanusu'nda bulunan Güney Sandwich Adaları yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre sabaha karşı gerçekleşen deprem, 6.1 büyüklüğünde ve 35 kilometre derinliğinde ölçüldü. Depremin Arjantin'in Ushuaia bölgesine 2,633 kilometre uzaklığında gerçekleştiği belirtildi. (Harita) - İstanbul