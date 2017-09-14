Güney Pasifik Sularında Büyüleyici Bir Macera

Yeni Zelandalı kaşif Ellis Emmett, Güney Pasifik'te büyüleyici bir maceraya yelken açıyor. Rüzgarın engin gücünü dizgine getirip dünyanın en ücra köşelerine ayak basan Emmett, izleyicileri sadece deniz yoluyla ulaşabilecekleri yerlere götürüyor.

Ünlü kaşif ayrıca Tonga, Fiji, Wallis&Futuna ve Marshall Adaları gibi yerliler tarafından ev olarak benimsenmiş ve günümüzde tehdit altında olan bölgeleri de tüm yönleriyle tanıtıyor.

