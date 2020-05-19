Güney Marmara ve Eskişehir'de 19 Mayıs coşkusu
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Güney Marmara ve Eskişehir'de 19 Mayıs coşkusu

Bursa'da vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı okudu.

Güney Marmara ve Eskişehir'de 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:53

Bursa'da vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı okudu.

Bursa'da kent merkezinde balkonlarını Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatan vatandaşlar saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okumak için balkona ve pencerelere çıktı.

Coşkuyla İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, uzun süre balkonlarda Türk bayraklarını dalgalandırdı.

Gemlik ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı botundan İstiklal Marşı çalındı. 112 Acil Servis ekipleri saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı söyledi.

Orhangazi ilçesinde de balkonlara ve pencerelere çıkanlar, belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik ettiler.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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