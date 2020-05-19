Güney Marmara ve Eskişehir'de 19 Mayıs coşkusu
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Güney Marmara ve Eskişehir'de 19 Mayıs coşkusu

Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bilecik ile Eskişehir'de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı okudu.

Güney Marmara ve Eskişehir'de 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:22

Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bilecik ile Eskişehir'de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı okudu.

Bursa'da kent merkezinde balkonlarını Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatan vatandaşlar saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okumak için balkona ve pencerelere çıktı.

Coşkuyla İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, uzun süre balkonlarda Türk bayraklarını dalgalandırdı.

Gemlik ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı botundan İstiklal Marşı çalındı. 112 Acil Servis ekipleri saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı söyledi.

Orhangazi ilçesinde de balkonlara ve pencerelere çıkanlar, belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik ettiler.

Balıkesir

Balıkesir'de kent merkezi ile Edremit ve Ayvalık ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Vatandaşlar balkonlardan Türk bayrağı sallayarak bayram coşkusu yaşadı.

Yalova

Ev ve iş yerlerini Türk bayraklarını donatan Yalovalılar, saatler 19.19'u gösterdiğinde ellerinde bayraklarla İstiklal Marşı'nı okuyup bayramı kutladı.

Çanakkale

Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Oruçreis", "TCG Kalkan" ve "TCG Martı" isimli gemilerin personelleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Kordon Boyu'na demirli F-245 borda numaralı "TCG Oruçreis" ile Gökçeada Kuzu Limanı'nda bulunan "TCG Martı" ve Bozcaada'da bağlı bulunan "TCG Kalkan" gemilerinin personelleri İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi.

Gemilerdeki anlamlı etkinlik sahilden net bir şekilde izlendi.

Çanakkale'deki öğrenci yurtlarında da saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuma etkinliği düzenlendi.

Bilecik

Bilecik'te vatandaşlar, saatler 19.19'u gösterdiğinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar ay-yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak bayramı kutladı.

Eskişehir

Eskişehir'de Atatürk Bulvarı'nda ikamet eden vatandaşlar, 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Vatandaşlar, evlerinden Türk bayrağı sallayıp, bayram coşkusuna ortak oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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