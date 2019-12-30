Güney Marmara turizmcisi 2020'de yönünü Avrupa'ya çevirecek

30.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:23

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa ve Yalova'da acentelerin 2020 yılı itibarıyla yönünü Avrupa'ya çevirerek 60 ve üzeri yaşlardaki kişilere hitap eden üçüncü yaş turizmi ağırlıklı çalışma yapacağını söyledi.

Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye geneli geçen yıl başlayan turizmdeki 2019'da da devam ettiğini, sektör olarak istedikleri seviyelere kavuştuklarını anlattı.



Yurt içi ve yurt dışı pazarında bu sene güzel bir turizm sezonu yaşadıklarını belirten Saraçoğlu, bundan sonra turizmdeki bu başarı çıtasını daha da yüksek seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bu yıl Güney Kore'yi hedef pazar olarak belirlediklerini hatırlatan Saraçoğlu, bu ülkeye giderek tanıtım faaliyetlerinde bulunduklarını, diplomatları, önde gelen seyahat acentesi yetkilileri ve sosyal medya fenomenlerini Bursa'da konuk ettiklerini dile getirdi.

Güney Marmara'nın gelecek yıl turizmdeki hedef pazarının Avrupa ülkeleri olacağına dikkati çeken Saraçoğlu, 60 yaş üzerinde, aktif çalışma hayatını bırakmış kişilerin katıldığı turizm türü olan "üçüncü yaş turizmi"ne odaklandıklarını belirterek, "2020 yılı itibarıyla yönümüzü Avrupa kıtasına çevirmiş durumdayız. Özellikle üçüncü yaş turizmiyle ilgili olarak Avrupa'dan turist gruplarını Bursa, Yalova ve Marmara Bölgesi'ne çekmeye çalışacağız." dedi.

Saraçoğlu, bununla ilgili olarak 17 Ocak 2020'de Almanya'da, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğunun himayesinde Türk Hava Yolları (THY) Avrupa ve Amerika kıta başkanlarının da katılımıyla Bursa, Yalova ve Türkiye tanıtım gecesi düzenleyeceklerini aktardı.

Etkinlikte, Türk yemeklerini de ikram edeceklerini dile getiren Saraçoğlu, şunları söyledi:

"Bununla birlikte Alman tur operatörleri ve seyahat acentelerinden oluşan 100 kişilik gruba Bursa ve Yalova tanıtımını yapmayı planladık. Bununla ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rezervasyonlar yapıldı, davetlerimiz başladı. Etkin bir Alman gazeteci grubunu da davet etmek istiyoruz. Bununla ilgili davetler de Başkonsolosluğumuz aracılığıyla yürüyor. TÜRSAB olarak, işin teknik ve tanıtım bölümünü üstlendik. Hemen akabinde Belçika ve Fransa'da da bu etkinliklerimiz devam edecek. Bu etkinliklerden 1-2 ay sonra da Avrupa büyükelçilerini Bursa ve Yalova'ya getirmeyi planlıyoruz. Onları turizm değerleri ile buluşturup kendilerine tanıtım etkinlikleri yapmak istiyoruz. Hem yemeklerimizi tatsınlar hem de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi ve turistik yerlerimizi görsünler ayrıca doğa, sağlık ve kongre turizmiyle alakalı da çalışmalarımızı görmelerini arzu ediyoruz."

"Türkiye'ye en çok turist gönderen kıta Avrupa"



Murat Saraçoğlu, tarih, kültürel, doğa, sağlık ve kongre turizmi gibi başlıkların hepsini bir paket halinde bundan sonraki süreçte Avrupalı seyahat acentelerine ulaştıracaklarını bildirdi.



Yeni yılda, Avrupa'dan Bursa ve Yalova'ya gelen turist sayısında artış olacağına işaret eden Saraçoğlu, "Türkiye'ye en çok turist gönderen kıta Avrupa ancak Avrupa'dan gelen turist potansiyeli genellikle yaz sezonunda gerçekleşen rezervasyonlardan oluşuyor." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de ve bölgelerinde dört mevsim turizmi etkin bir şekilde değerlendirmek ve faaliyete geçirmek istediklerine değinen Saraçoğlu, "Dolayısıyla ilkbahar, sonbahar ve kış mevsimlerinde de kültür turları başlığı altında bu hareketliliği yaşatacağız. Ürünlerimizi de o doğrultuda pazarlama gayretinde olacağız. Amacımız bu şekilde. Yani artık sadece yaz turizmine yönelik hizmet etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA