Güney Marmara'nın önemli tatil merkezi Erdek'te Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Güney Marmara'nın önemli tatil merkezi Erdek'te Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Güney Marmara'nın önemli tatil merkezlerinden biri olan Erdek'te denetim yapıldı.

Güney Marmara'nın önemli tatil merkezi Erdek'te Kovid-19 tedbirleri denetimi
07.08.2020 01:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 01:24

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Güney Marmara'nın önemli tatil merkezlerinden biri olan Erdek'te denetim yapıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Güney Marmara'nın önemli tatil merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak geldiği Erdek ilçesindeki denetimlere katıldı.

Tatil beldesindeki işletmeleri denetleyen Vali Şıldak, işletme sahiplerine gerekli tedbirlerin alınması için uyarılarda bulundu.

Şıldak, burada yaptığı açıklamada, düzen tertip içinde kuralların tam olarak uygulandığı bir Erdek istediğini söyledi.

Akşam saatlerinde kıyı bandında yoğunluğun hakim olduğunu ancak kaymakam, belediye, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve sağlık müdürlüğü gibi ilgili kuruluşların gerekli çalışmaları yürüttüğünü aktaran Şıldak, "Vatandaşlarımıza, işletmelerimize, plaj tesislerimize, sahil bandındaki iş yerlerimize şu mesajı vermek istiyoruz. Biz hükümetimizin talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonu altında valilikler, kaymakamlıklar ve bütün ilgili kurumlar olarak denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Şıldak, vatandaşların sağlığını her türlü riskten ve tehlikeden arındırmayı amaçladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken vatandaşlarımızdan beklentimiz özellikle mesafe, maske kurallarına ve temizlik şartlarına çok uygun hareket etmeleridir. Buralarda insanlarımız tatillerini geçiriyorlar. Bu bölgeler tatil beldesi. Erdek'te de geniş bir kıyı bandı var. Tatilcilerimize kontrollü bir sosyal hayat içinde olduklarını ve kontrollü bir tatil sürmelerini unutmamalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşımız bilinçlendikçe koronavirüsle çok daha sağlıklı mücadeleler yapabileceğiz. Ayrıca işletmelerimizin de masa sandalye düzenlemelerini çok iyi bir seviyeye getirmelerini bekliyoruz."

Denetime, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkanvekili Hasan Yapakçı, daire müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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