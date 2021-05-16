Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da "tam kapanma"nın son gününde sessizlik hakim
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Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da "tam kapanma"nın son gününde sessizlik hakim

Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da 'tam kapanma'nın son gününde sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle günü sakin geçiriyor.

Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle günü sakin geçiriyor.

Bursa'da muafiyet kapsamında olup iş yerlerine gitmek isteyenlerin araçları ve işçi servislerinden dolayı sabah polisin denetim noktalarında kısmi yoğunluk yaşandı. Daha sonra cadde, bulvar ve meydanlar sakinleşti.

Balıkesir'in en işlek bölgeleri Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Edremit ve Vasıf Çınar caddelerinin sessiz olduğu, kent genelinde de tedbirlere uyulduğu gözlendi.

Çanakkale'de ise yaya ve araç yoğunluğu yaşandığı Kordon Boyu, Çarşı ve Demircioğlu caddeleri boş görüntüsüyle dikkati çekti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen noktalarda denetim yaptı.

Bilecik'te kent merkezinin işlek cadde, meydan ve parklarında sessizlik sürüyor. Kısıtlamadan muaf olan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü kentte, emniyet ekipleri uygulama noktalarında vatandaşların muafiyet belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sakinlik yaşanıyor. Görevli ekipler, belirlenen uygulama noktalarında kontrollerine devam ediyor.

Kütahya'nın giriş ve çıkışlarda oluşturulan kontrol noktalarında polis ve jandarmanın denetimleri sürüyor. Kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlarda ise kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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