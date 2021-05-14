Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da "tam kapanma" nedeniyle sessizlik hakim

Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova ile Eskişehir ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova ile Eskişehir ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Bursa'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla cadde, bulvar ve meydanlarda önceki günlere nazaran daha fazla sakinlik gözlendi.

Polis ekipleri denetim noktalarında izin belgesi kontrolü yaptı. Bazı kişiler ise market alışverişi için dışarı çıktı.

Eskişehir

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sakinlik yaşanıyor.

Görevli ekipler, belirlenen uygulama noktalarında kontrollerine devam etti.

Kütahya

Kütahya'da il genelinde polis ve jandarma ekiplerinin kent giriş ve çıkışlarda oluşturduğu kontrol noktalarında denetimleri sürüyor.

Kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlarda kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Balıkesir

Balıkesir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde yoğunluk görülmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak araçlarda bulunan kişilere izin belgelerinin olup olmadığını sordu.

Kent genelindeki denetimler sürüyor.

Bilecik

Bilecik'te yaya ve araç trafiğinin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sakinlik hakim oldu.

Vatandaşların büyük bölümü tam kapanmaya riayet ederken polis ekipleri kent merkezindeki denetimlerini sürdürdü.

Çanakkale

Çanakkale'de de bayramın ikinci gününde kent genelinde sessizlik yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulama yaptı.

Tam kapanma kurallarına uymayanlar hakkında işlem gerçekleştirildi.

Yalova

Yalova'da da bayramın ikinci gününde de sükünet hakim oldu.

Sahil kesimleri başta olmak üzere önceden kalabalık olan meydan, cadde ve sokaklarda kısıtlama tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Şehrin giriş çıkış noktalarındaki uygulama noktalarında ve denetimleri takip eden devriye ekipleri, kısıtlamaya uymayanlarla ilgili işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar