Bilecik'te "tam kapanma"ya uyuluyor
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Bilecik'te "tam kapanma"ya uyuluyor

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Bilecik'te vatandaşların tam kapanmaya büyük oranda riayet etmesiyle kent genelinde sakinlik hakim oldu.

Bilecik'te vatandaşların tam kapanmaya büyük oranda riayet etmesiyle kent genelinde sakinlik hakim oldu.

Şehir içindeki ana arterlerde kısıtlamadan muaf olan kişilerin trafiğe çıkmasıyla az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü.

Emniyet güçleri, kent merkezindeki denetim noktalarında dışarıda olan kişilerin izin belgelerini kontrol etti.

Bilecik'te 'tam kapanma'ya uyuluyor
Bilecik'te 'tam kapanma'ya uyuluyor
Bilecik'te 'tam kapanma'ya uyuluyor
Bilecik'te 'tam kapanma'ya uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
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