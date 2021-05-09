Bilecik'te "tam kapanma"ya uyuluyor
Bilecik'te vatandaşların tam kapanmaya büyük oranda riayet etmesiyle kent genelinde sakinlik hakim oldu.
Bilecik'te vatandaşların tam kapanmaya büyük oranda riayet etmesiyle kent genelinde sakinlik hakim oldu.
Şehir içindeki ana arterlerde kısıtlamadan muaf olan kişilerin trafiğe çıkmasıyla az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü.
Emniyet güçleri, kent merkezindeki denetim noktalarında dışarıda olan kişilerin izin belgelerini kontrol etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar