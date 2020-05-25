Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da sokaklar sessiz kaldı
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Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da sokaklar sessiz kaldı

Güney Marmara'daki Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim oldu.

Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da sokaklar sessiz kaldı
25.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:08

Güney Marmara'daki Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim oldu.

Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları ile Heykel, Ulu Cami ve civarları boş kaldı.

Polis, kentin çeşitli bölgelerindeki noktalarda, sokağa çıkanların belgelerini kontrol ediyor.

Eskişehir

Eskişehir'de normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Cengiz Topel ve Şair Fuzuli caddeleri ile Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi ve diğer yerler sessizliğe büründü.

Balıkesir

Balıkesir'de, salgın öncesi yoğunluğun fazla olduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi ile Çankaya Sokağı'nda sakinlik gözlendi.

Bilecik

Bilecik'te kısıtlamalar kapsamında bayramın ikinci gününde kentte sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek alanları Atatürk Bulvarı, Dedeoğlu ve Tevfik Bey caddelerinde görevlilerin haricinde kimsenin olmadığı görüldü.

Yalova

Yalova, tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Başta sahil şeritleri olmak üzere kentin genelinde araç ve yaya trafiği yaşanmazken, kısıtlamadan muaf olan araç, yaya ve iş yerleri kontrol ediliyor.

Şehrin giriş çıkışları, cadde ve ara sokaklarda görev alan polis ve jandarma ekipleri de durdurdukları araç ile yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.

Çanakkale

Çanakkale'de 4 günlük kısıtlama dolayısıyla sokaklarda sessizlik yaşanıyor.

Kentte olası ihlallere karşı polis ekiplerince denetimler sürdürüldü.

Kütahya

Kütahya'da Cumhuriyet ve Asım Gündüz caddeleri ile Atatürk, Adnan Menderes, Dumlupınar, Abdurrahman Karaa bulvarlarında sessizlik bayramın ikinci gününde de devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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