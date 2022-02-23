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Güney Marmara feribot seferlerine fırtına engeli

AA, Miraç Kaya - Güncel
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Güney Marmara feribot seferlerine fırtına engeli

Erdek ile Adalar güzergahında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Erdek ile Adalar güzergahında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı- Marmara ve Narlı- Paşalimanı Adası (Balıklı) hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Paşalimanı Adası, Marmara, Fırtına, Güncel, Haberler

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