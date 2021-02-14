BALIKESİR - Güney Marmara'da kar etkili oluyor
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BALIKESİR - Güney Marmara'da kar etkili oluyor

14.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:03

Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te gece başlayan yağış devam ediyor.

Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te gece başlayan yağış devam ediyor.

Bursa'da sabah etkisini artıran kar nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmaları yapıldı.

Kar kalınlığının 7 santimetreyi geçtiği merkez ve ilçelerde yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Balıkesir

Balıkesir kent merkezi ile Kepsut, Bandırma, Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Manyas ve Marmara ilçelerinde dün akşamdan itibaren kar etkili oluyor.

Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Balıkesir'i Edremit, Susurluk, İzmir ve Çanakkale'ye bağlayan kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve jandarma ekiplerince denetimlere devam edilen Balıkesir'de, ana arterler, şehirler arası ve kırsal mahalle yollarında herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

Çanakkale

Çanakkale kent merkezinde yağışın tipiye dönüşmesinden dolayı Bursa'ya ulaşım sağlanan kara yolunun Özbek Rampası mevkisinde buzlanma meydana geldi.

15 Temmuz Çanakkale Otogarı önünde oluşturulan polis noktasında sürücülere, araçlarının lastiklerine zincir takmaları uyarısında bulunuluyor.

Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler de kent genelinde iş makineleriyle kar küreme çalışması yapıyor.

Bilecik

Bilecik'te kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, merkez ve ilçelerde yolların kapanmaması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca, yağışın etkili olduğu Bozüyük ilçesindeki Uzunçam Yaylası ile Pazaryeri ilçesinde bulunan Bozcaarmut Göleti beyaz örtüyle kaplandı.

BALIKESİR - Güney Marmara'da kar etkili oluyor
BALIKESİR - Güney Marmara'da kar etkili oluyor
BALIKESİR - Güney Marmara'da kar etkili oluyor
BALIKESİR - Güney Marmara'da kar etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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