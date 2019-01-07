Güney Marmara'da Kar Seferberliği

Güney Marmara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Bandırma, Gönen ve Erdek'te etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemler ve kar küreme çalışmaları son hızla sürüyor.

Bandırma - Çanakkale yolunda Merinos Kavşağı'ndan başlayarak Gönen Çatrağı ile Gönen ve Erdek'e bağlı kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve ilçe belediyelerinin önlemleri sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 greyder, 2 kepçe ve 1 tuzlama aracı Bandırma'da olası yol kapanma çalışmaları için hazır bekletilirken, gece saatlerinde eksi derecelere düşmesi beklenen sıcaklıkla birlikte yollarda oluşacak buzlanma için de tuzlama çalışmalarının başlatılacağı kaydedildi. Bandırma'nın Akçapınar, Dedeoba, Emre ve Çakıl kırsal mahallelerinde kar yağışının etkili olduğu Bandırma'ya bağlı Edincik Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santim, merkezde ise 10 santim yüksekliğe ulaştığı öğrenildi.

Öte yandan, Erdek'e bağlı Turanköy mevkiinde ulaşım zorlukla sağlanıyor. Karla kaplı yollarda güçlükle ilerleyen araçlar, açılan yoldan ilerlemeye çalışıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA