Güney Kuşak Yolu'nun Başharık kesimlerinde çalışmalar başladı Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım için alternatif oluşturacak Güney Kuşak Yolu'nun Başharık kesimlerinde çalışmalara yeniden başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım için alternatif oluşturacak Güney Kuşak Yolu'nun Başharık kesimlerinde çalışmalara yeniden başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam uzunluğu 15 kilometre olan Güney Kuşak Yolu'nun bugüne kadar 12 kilometrelik bölümünü açan Büyükşehir Belediyesi, yolun kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan hatlarını TOKİ ile iş birliği yaparak açıyor.

Yolun 1 kilometrelik Başharık bölümlerinde genişletme çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, mevcut 10 metrelik yolu 50 metre genişliğine çıkarıyor. TOKİ ise 3 metre genişliğindeki Derme kanalını 5,5 metre genişliğine çıkararak ıslah edecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaları yerinde inceledi.

Gürkan, kentsel dönüşüm alanında bulunan ve yola giden yapıların TOKİ tarafından yıkıldığını, Derme kanalını yolun ortasına alıp yeni yolu 50 metre genişliğinde açacaklarını aktardı.

Başkan Gürkan, Güney Kuşak Yolu'nun Başharık kesimlerinde 25 milyon liralık kamulaştırma yapıldığını kaydetti.

Selahattin Gürkan, şunları ifade etti:

"Kamulaştırma tamamlanır tamamlanmaz harekete geçerek yol çalışmalarına başladık. 1 kilometrelik bölüm çok virajlı ve zor bir bölüm, sık sık kazalar oluyordu. Kanalı ortaya alarak virajları ortadan kaldıracağız. Kuşak yolumuzun 12 kilometrelik bölümü açıldı. En zor etaplardan biri olan Başharık etabını kısa bir süre içerisinde hizmet verir hale getireceğiz. Diğer kalan etapları da 2022 yılına kadar tamamlayarak yolumuzu hizmete sunacağız."

Kaynak: AA