Güney Korelilerin 'Edirne Ciğeri' Keyfi

11 saat uçak yolculuğunun ardından önce İstanbul'a ardından Edirne'ye gelen bir grup Güney Koreli turist, kentin meşhur tava ciğerine hayran kaldı. Hayatlarında ilk kez tava ciğer yiyen Güney Koreliler, ciğerin lezzeti karşında adeta kendilerinden geçti. Güney Koreli bir grup turist, Balkan ülkeleri turuna katıldı. Kapıkule Sınır Kapısından Balkan ülkelerine çıkış yapmadan önce Edirne'nin de tarihi mekanlarını ziyaret eden Güney Koreliler, öğle yemeğinde kentin meşhur tava ciğerini yedi. Tava ciğere hayran kalan Güney Koreliler, çatalı bırakıp porsiyon porsiyon ciğeri elleriyle yedi. Turist kafilesinin öncüsü Hyung-Yong, tava ciğerini çok lezzetli bulduğunu, tadının çok güzel olduğunu söyledi.



(Ergin Yıldız/İHA)