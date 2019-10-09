Güney Korelilerden Kore gazilerine teşekkür ziyareti

09.10.2019 17:10

Kastamonu'ya gelen 9 Güney Koreli, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi'ni ziyaret ederek, ülkeleri için yaptıkları fedakarlık dolayısıyla gazilere teşekkür etti.

Kente gezmeye gelen Güney Koreliler, Kastamonu'da yaşayan hemşehrileri Sangwon Kim ve eşi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi'ne ziyarette bulundu.

Ülkeleri için verdikleri mücadele dolayısıyla gazilere teşekkür eden Güney Koreliler, daha sonra gazilere plaket takdim etti.

Öğretmen olduğunu belirten Seongpii Joo, ziyarette yaptığı konuşmada, Kastamonu'ya arkadaşları ile gezi için geldiklerini söyledi.

Geldiklerinde muharip gaziler derneği olduğunu öğrendiklerini vurgulayan Joo, "Bir dernek olduğunu ve burada Kore gazisi olduğunu öğrendik. Onun için ziyaret edip, kendilerine teşekkür etmek istedik. Buradaki Kore gazisi amcalarımız sayesinde Güney Kore şimdiki durumunda. O yüzden teşekkür amacıyla buraya geldik." dedi.

Türkiye'nin kendileri için çok özel olduğunu vurgulayan Joo, şöyle devam etti:

"Ben çocukluğumdan beri Türkler hakkında ve Türk askeri hakkında çok şey öğrendim. Doğuştan itibaren herkes büyüklerinden ve çevresindeki insanlardan çok şeyler öğreniyor. Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişki normal bir ilişki değil. Biz Türkiye'yi kan kardeşi ülke olarak görüyoruz."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Ali Cesuroğlu, kendisinin de bir yıl Kore'de görev yaptığını belirtti.

Güney Korelileri çok sevdiklerini vurgulayan Cesuroğlu, "Çok iyi insanlar, çok çalışkan insanlar. Savaşın tahribatının ne olduğunu bizzat gözlerimle gördüm. Ne sıkıntılar çektiklerini biliyorum. Ona rağmen okumayı ve çok şey öğrenmeyi tercih eden insanlardır. Güney Kore'yi Türkiye'den sonra 2. ülkem olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Unutulmamanın güzel olduğunu ifade eden Cesuroğlu, "Asıl beni memnun eden çok sevdiğimiz insanları yanımızda görmektir. Bu bakımdan çok mutluyum. Biz onların yanına gittik, şimdi onların çocukları bizi ziyarete geliyor. Onların buraya gelişi bizim için en büyük hediye. Unutamayacağım bir gün." dedi.

Kaynak: AA