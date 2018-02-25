Güney Korelilerden Kim Yong Chol Protestosu

Kuzey Koreli heyetin 2018 Kış Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılmak için Güney Kore'ye gelmesi, Güney Korelileri sokağa döktü.

Kuzey Koreli üst düzey heyetin, sabah saatlerinde Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi geçerek Güney Kore'ye giriş yapması Güney Korelileri sokağa döktü. Protestoların odağında Kuzey Kore'den gelen 8 kişilik heyete liderlik eden Kim Yong Chol var. Eyleme katılan Güney Koreliler, Kim Yong Chol'u 2010 yılında Güney Kore'ye ait bir savaş gemisini batırmakla suçluyor. Batırılan savaş gemisinde hayatını kaybeden 46 denizcinin ailesi de protestolarda yer alıyor.

Güney Kore-Kuzey Kore ilişkilerinden sorumlu olan Kim Yong Chol, aynı zamanda üst düzey askeri istihbarat birimi olan Kuzey Kore Ulusal Bilgi Toplama Birimi'nin yöneticisi konumunda. Güney Kore 2010 yılında, Kuzey Kore Ulusal Bilgi Toplama Birimi'ni Güney Kore Deniz Kuvvetleri Korveti Cheonan'u batırması ile suçlamıştı. 26 Mart 2010 tarihinde batırılan 'Cheanon' isimli Güney Kore'ye ait savaş gemisinde 46 denizci hayatını kaybetmişti. Bin 200 tonluk savaş gemisinin batırılmasının ardından başlatılan soruşturmada ABD, Britanya ve İsveç'ten uzmanların da bulunduğu sivil ve askeri yetkililerden oluşan bir ekip görev almıştı. Yürütülen soruşturma sonunda yetkililer, geminin Kuzey Kore tarafından gönderilen bir torpido nedeniyle battığına dair rapor yayınlamıştı. - SEUL