Güney koreli, yerleştiği diyarbakır'da bıçaklanarak öldürüldü - arşiv

20.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:57

Güney Koreli, yerleştiği Diyarbakır'da bıçaklanarak öldürüldü

Eşiyle birlikte 4 ay önce Diyarbakır'a yerleşen Güney Koreli Jinwook Kim (41), uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Bağlar ilçesindeki Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce eşiyle Diyarbakır'a yerleşen Jinwook Kım, sokakta yürüdüğü sırada kimliği açıklanmayan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralan Kim, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kim, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bugün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürerken, cinayetin nedeni açıklanmadı.

Kaynak: DHA