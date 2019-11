Güney Koreli şarkıcı Youn Sun Nah, CRR'de konser verdi

11.11.2019 23:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:02

Güney Koreli sanatçı Youn Sun Nah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda hayranlarıyla bir araya geldi.

Konserine Türkçe konuşarak, "İyi akşamlar. Burada sizinle olmaktan çok mutluyum" sözleriyle başlayan Youn Sun Nah, kendini dinlemeye gelenlere teşekkür etti.

Nah'ın vokalde olduğu konserde, gitarda, piyano, synthesizerde Tomek Miernowski ile davul, akustik ve elektrik basgitarda Remi Vignolo yer aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Nah, aralarında "Here Today", "In My Heart", "Voyage" ve "The Wonder"in bulunduğu 14 parça seslendirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde Güney Koreli sanatçı, "You Can't Hurry Love Trio" ile "Pancake" adlı parçalarda bis yaptı.

Youn Sun Nah

Koro şefi bir babanın ve müzikal oyuncusu bir annenin çocuğu olarak 1969 yılında Seul'de dünyaya gelen Youn Sun Nah, çocukluğunda piyano eğitimi aldı ve Konkuk Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Bir moda firmasında çalışırken keşfedilen ve ilk sahne tecrübesini "Subway Line 1" isimli müzikalde yer alarak gerçekleştiren sanatçı, bu deneyim sonrasında müzik hayatına adım attı.

Röportajlarında 25 yaşına kadar hiç caz dinlemediğini belirten Nah, daha sonra caz ve şanson eğitimi almak için Paris'e yerleşti. Paris'te CIM Jazz School, National Music Institute of Beauvais, Nadia ve Lili Boulanger Conservatory gibi okullarda eğitim gören ve kendi eğitimi sonrasında da CIM Jazz School'da bir süre ders veren sanatçı, solo kariyerindeki ilk albümünü yayınlamadan önce bir süre "YSN 5tet" isimli, kendi kurduğu grupla Fransa'daki çeşitli mekanlarda ve festivallerde sahne aldı.

İlk solo albümünü 2001'de "Reflet" ismiyle yayınlayan Youn Sun Nah, yaklaşık 20 yıllık müzik kariyerine 9 stüdyo albümü, birçok prestijli ödül ve dünyanın dört bir köşesinde verdiği yüzlerce performans sığdırdı.

Son dönemde caz dünyası içerisinde favori isimlerden biri olarak gösterilen Nah, caz eğitimi ile geliştirdiği vokal tarzını, çocukluğundan beri dinlediği klasik ve rock müziği başta olmak üzere birçok farklı müzik türü ile harmanlayarak, 2004'te Güney Kore'de "En İyi Sanatçı" ödülüne değer görüldü.

Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen 2014 Kış Olimpiyatları'ndaki performansıyla da dikkati çeken sanatçı, UNESCO Uluslararası Caz Günü için Güney Kore'nin iyi niyet elçisi seçildi. Sanatçı son olarak mart ayında çıkardığı "Immersion" adlı albümünün dünya turnesine devam ediyor.

