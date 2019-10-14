Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu

Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu

Güney Koreli ünlü şarkıcı ve oyuncu Sulli'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi.

14.10.2019 13:16
Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu

Güney Koreli ünlü şarkıcı ve oyuncu Sulli'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, polis yetkilileri Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Choi Jin-ri'nin, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu kaydetti.

Sulli'nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Kadın sanatçılardan oluşan f(x) grubuyla şöhrete kavuşan Sulli, 2014'te gruptan ayrılmıştı. Sulli daha sonra oyunculuk kariyerine devam etmişti.

Kaynak: AA
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