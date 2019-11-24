Güney Koreli şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu

24.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:58

Güney Koreli ünlü şarkıcı ve oyuncu Goo Hara, evinde ölü bulundu.



Güney Koreli K-Pop yıldızı ünlü şarkıcı ve oyuncu Goo Hara, dün akşam 18.00'de Güney Kore'nin başkenti Seul'un Cheongdam-dong bölgesindeki evinde ölü bulundu.



Polisin, 28 yaşındaki Goo Hara'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



Daha önce müzik grubu KARA üyesi olan Hara, yeni single'ını tanıtmak için 14-19 Kasım tarihleri arasında Japonya'yı ziyaret etmişti. Goo Hara, Mayıs ayında intihar girişiminde bulunmuş ve hayranlarından onları üzdüğü için özür dilemişti.



Goo Hara, dün gece 1.5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yatakta çektiği bir fotoğrafını "İyi geceler" notuyla paylaşmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA