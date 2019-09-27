Güney Koreli öğrenciler 'İklim Protestosu' için okula gitmedi

27.09.2019 15:00

Geçtiğimiz hafta küresel bir boyut kazanan "Gelecek için Cumalar" eylemleri bu hafta da dünyanın birçok kentinde on binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

Bugün okula gitmeyen yüzlerce Güney Koreli öğrenci, İklim Protestosu için Seul sokaklarında yürüdü