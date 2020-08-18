Güney Koreli mühendislerden cilde esnek elektronik basan 3B yazıcı
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Güney Koreli mühendislerden cilde esnek elektronik basan 3B yazıcı

Güney Koreli mühendislerden cilde esnek elektronik basan 3B yazıcıGüney Kore, (DHA)- Güney Koreli mühendisler, cilt için güvenli iletken mürekkep kullanarak cilt üzerine esnek elektronik basan 3B yazıcı geliştirdi.

18.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:53

Güney Koreli mühendislerden cilde esnek elektronik basan 3B yazıcı

Güney Kore, (DHA)- Güney Koreli mühendisler, cilt için güvenli iletken mürekkep kullanarak cilt üzerine esnek elektronik basan 3B yazıcı geliştirdi.

Güney Koreli mühendisler, cilt için güvenli iletken mürekkep ile vücuda özel dövmeler yapan ve bu dövmelerle esnek elektronikleri cilt üzerine basan 3B yazıcı geliştirdiklerini duyurdular. Vücudun her yerinde kullanılabilen 3B yazıcı ile dövme yapar gibi cilt üzerine basılan bu elektronik sensörlerin hastaların durumunun takip edilebilmesi, dik durma seviyesinin ölçülebilmesi ve daha iyi bir duruş için yönlendirilmesi hatta diğer elektroniklerdeki ses seviyelerinin kontrol edilebilmesi gibi özellikler sunduğu belirtildi.

Cihazın, küçük bir motor ve mürekkepli şırınga içerdiği belirtildi. Ayrıca yazıcının, cildin yüzeyini algıladığı insanlar için güvenli, elektriği ileten mürekkeple şekli çizdiği ifade edildi. Ayrıca cihazın geliştiricileri, mürekkep katılaştığında sensörü monitöre bağlamak için LED'ler ve elektrotlar eklenebileceğini ifade etti.

Geliştiricileri tarafından cihazla ilgili yazılı yapılan açıklamada, 'Daha önceki birçok çalışma devreleri cilde yerleştirilebilen giyilebilir aygıt, çıkartma, gerilebilir bant formunda üretmek için iletken malzeme ve esnek substratlardan yaralanan yöntemleri araştırdı. Bu yöntemlerin hepsinde üretim süreci devreyi yazılımda tasarlamak, iletken bantlar oluşturmak ve bu bantları elle vücuda yerleştirmek gibi birkaç manuel adım içerir. Buna karşın, elektronikleri doğrudan cilt üzerine basmayı öneriyoruz. Esnek elektronikleri cilt için güvenli iletken mürekkep kullanarak doğrudan cilde basan giyilebilir 'BodyPrinter'ı sunuyoruz' ifadelerine yer verildi.

Güney Koreli mühendislerden cilde esnek elektronik basan 3B yazıcı

Kaynak: DHA

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