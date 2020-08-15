Güney Koreli mühendisler, öksürük tespit eden kamera geliştirdi Güney Koreli mühendisler, koronavirüse (Covid-19) karşı öksürük tespit eden kamera geliştirdi.

Güney Koreli mühendisler, koronavirüse (Covid-19) karşı öksürük tespit eden kamera geliştirdi. Kamera, topluluklarda öksürenleri tespit edip, yetkililere bilgi veriyor.

Güney Koreli mühendisler, özellikle hastane çalışanlarının koronavirüs hastalarını ve semptomlarını takip etmesine yardımcı olabilecek 'öksürük tespit kamerası' geliştirdi. Ses ve kamera sistemini yazılımla birleştiren öksürük kamerasının, gerçek dünya ortamında yüzde 87 doğrulukla öksürüğü tespit edebildiği ifade edildi.

BİR SANYELİK SESTEN ÖKSÜRÜK TESPİT EDİYOR

Mühendisler, öksürüğü sadece bir saniyelik sesten tespit ettiklerini ve bu sayede koronavirüslü hastanın durumunun uzaktan takip edileceğini ifade etti. Öksürük kamerasını geliştiren mühendisler, "Ofis ortamında öksürük algılama kamerası test edildi, kameranın gürültülü bir ortamda bile öksürüğü başarılı bir şekilde ayırt ettiğini gördük" dedi.

Kaynak: DHA