Güney Koreli Kim, gasbedilmek istenirken öldürülmüş
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Güney Koreli Kim, gasbedilmek istenirken öldürülmüş

Diyarbakır'da bıçaklanan Güney Koreli Jinwook Kim'in (41), V.D. (16) tarafından gasbedilmek istenirken, öldürüldüğü ortaya çıktı.

21.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:45
Güney Koreli Kim, gasbedilmek istenirken öldürülmüş

'da bıçaklanan Güney Koreli Jinwook Kim'in (41), V.D. (16) tarafından gasbedilmek istenirken, öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanan V.D.'nin, 'hırsızlık' ve 'gasp' dahil birçok suçtan emniyette kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen V.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay, salı akşamı, merkez Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce eşi ve 1 çocuğu ile Diyarbakır'a yerleşerek, ticaret yapmaya başlayan, Güney Kore uyruklu Jinwook Kim, sokakta yürürken, V.D. tarafından gasbedilmek istendi. Kim, kendisini korumak istediği sırada V.D.'nin bıçaklı saldırına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Kim, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. V.D. ise kaçarak, izini kaybettirdi. Jinwook Kim'in cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

EŞİ HAMİLEYMİŞJinwook Kim'in Güney Kore'de yaşayan anne ve babasının bugün Diyarbakır'a gelerek, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldığı belirtildi. Eşinin 2 gün sonra doğum yapacağı ve bu nedenle uçağa binemeyeceği için Kim'in cansız bedeninin ülkesine ne zaman gönderileceğinin belli olmadığı öğrenildi. Jinwook Kim için Diyarbakır Protestan Kilisesi'nde bugün ayin düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı ayinde, Kim için dua edildi. SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan gasbetmek istediği Jinwook Kim'i bıçaklayarak, öldürdükten sonra kaçan V.D., dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. V.D.'nin, 'hırsızlık' ve 'gasp' dahil birçok suçtan emniyette kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen V.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA
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