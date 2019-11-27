Güney Koreli kadının çantasını çalan şüpheliler yakalandı

27.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:10

Fatih'teki bir restoranda Gu¨ney Kore uyruklu kadının çantasını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rüstempaşa Mahallesinde bir restoranda yemek yiyen Güney Koreli kadın müşteri Sangmin L. (58), koltuğa asılı çantasını alıp kaçmaya çalışan şüpheliyi görünce bağırmaya başladı. Bunun üzerine çantayı yere atan şüpheli ve yanındaki iki kişi hızla kaçmaya çalıştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 3 şüpheliyi de kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler 30 yaşındaki Z.T'nin 16, 23 yaşındaki G.T'nin 6 ve E.T'nin de 63 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA