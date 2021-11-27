Güney Koreli K-Pop grubu A.C.E İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Güney Koreli K-Pop grubu A.C.E, İstanbul'da "Kore Kültür Merkezinin 10. Yılına özel" konser verdi.

Tim Show Center'da gerçekleşen konser, Kore Kültür Merkezi ve Kore Turizm organizasyonu iş birliğinde düzenlendi.

Grup üyeleri konser öncesi AA muhabirine yaptıkları açıklamada, "Bugün enerjimizi fanlarımızla paylaşacağız. İki yıldır yurt dışına çıkamıyoruz aslında, iki yıl sonra ilk konserin Türkiye'de olması sevindirici. Etkinlik kapsamında geldik. Türkiye'ye gelmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

A.C.E üyeleri, konser sonrasında hayran buluşması gerçekleştirdi ve "Squid Game"de geçen geleneksel Güney Kore oyunlarını hayranlarıyla oynadı.

A.C.E'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından beri verdiği ilk konser olan etkinlikte grup üyeleri erik dalı performansı gerçekleştirdi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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