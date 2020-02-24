Güney Koreli Jınwook Kım'i öldüren sanığa 34 yıla kadar hapis istemi

24.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:06

Diyarbakır'da Güney Koreli Jınwook Kım'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 16 yaşındaki sanık hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından 24 yıl 8 aydan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık S.D. hakkında hazırlanan iddianame, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Güney Koreli Jınwook Kım'in geçen yıl 19 Kasım'da merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde uğradığı saldırı sonucu kesici ve delici aletle yaralandığı, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadığı hatırlatıldı.

Maktulün eşi Jung In Jang'ın mağdur müşteki sıfatıyla şikayetçi olduğu ifade edilen iddianamede, maktulün 3,5 yıldan bu yana eşiyle Türkiye'de yaşadığı ve ticaretle uğraştığı, olay gecesi tanık ifadelerine göre bir kıraathanede oturduğu ve tanıklarla sohbet ettiği belirtildi.

İddianamede, maktulün kıraathaneden çıktığı sırada sanık S.D'nin de arkasından çıktığına ilişkin tanık ifadelerine yer verilerek, sanığın maktulden cep telefonunu istediği, vermemesi üzerine 8 kez bıçakladıktan sonra ticari taksiyle uzaklaştığı bildirildi.

İddianamede yer alan ölü muayene ve otopsi tutanağında Jınwook Kım'in kesici ve delici aletle iç organ yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu öldüğünün tespit edildiği anlatıldı.

Sanık S.D'nin suçunu itiraf ettiği ifadesine ilişkin iddianamede şunlar kaydedildi:

"Kız arkadaşımla konuşmak için maktulden cep telefonunu istedim. Cep telefonunu vermemesine sinirlenerek maktulü bıçakladım. Üzerindeki cep telefonunu alarak olay yerinde bir yere attım."

İddianamede, sanığın ifadesi doğrultusunda olay yerinde yapılan aramalara rağmen maktule ait cep telefonunun bulunamadığı belirtildi.

İddianamede şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Olay tarihinde suça sürüklenen çocuğun gece saatlerinde ve bıçakla yolunu keserek, 8 kez bıçaklayarak maktulün ölümüne neden olduğu anlaşılmıştır. Daha sonra ise maktulün cep telefonunu aldıktan sonra kaçarak, üzerine isnat edilen suçları işlediği tespit edilmiştir."

İstenilen ceza

İddianamede, kasten suç işleyen çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulandığı hatırlatılarak, tutuklu sanık S.D. hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından 24 yıl 8 aydan 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA