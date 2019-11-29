Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden hapiz cezası

29.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:20

Güney Kore'de K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon, alkollü oldukları için bilinçleri yerinde olmayan kadınlara topluca tecavüz etme suçundan hapis cezalarına çarptırıldı. 30 yaşındaki Jung 6, 29 yaşındaki Choi de 5 yıl hapis cezası aldı.

Yargıç ayrıca şarkıcıların 80 saat cinsel şiddet terapisi görmesine hükmetti.

Pop yıldızlarına 5 yıl süreyle çocuklarla çalışma yasağı da getirildi.

Dava, Güney Kore'yi sarsan K-pop yıldızlarının karıştığı seks ve taciz skandallarından biriydi.

Yargıç Kang Seong-soo kararını açıklarken Jung'un, "Bilinci yerinde olmayan kadınlara tecavüz ettiğini, tecavüz sırasında kaydettiği görüntüleri sosyal medyadaki bazı gruplarda paylaştığını" belirterek, "Daha sonra bunları gören mağdurların neler hissettiğini anlamamız mümkün değil" dedi.

Kang, Jung'un mağdurları "bir zevk aracı" olarak gördüğünü, Choi'nin de hiç pişmanlık duymadığını söyledi.

'Hep bu pişmanlıkla yaşayacağım'

Bir yetenek yarışmasıyla şöhrete kavuşan Jung, kararın açıklanmasından önceki ifadesinde "Yaptığım aptallıklar için çok pişmanım. Bundan sonra da hep bu pişmanlıkla yaşayacağım" dedi.

İki şarkıcı da kararı gözyaşları içinde dinledi.

Jung, kadınları gizlice görüntüleyip bunları paylaştığının ortaya çıkmasından sonra Mart'ta müziği bıraktığını açıklamıştı.

Tecavüz görüntüleri tesadüfen bulundu

Ocak ve Mart 2016'da iki ayrı partide yaşandığı belirtilen olaylar, polisin "K-pop süper starı" Seungri'yle ilgili soruşturması sırasında ortaya çıktı.

Seungri'nin Jung'la aynı sohbet grubunda olduğu ve polisin tecavüz videolarına bu sırada rastladığı belirtiliyor.

Albümü 140 milyon adet satan Seungri muhtemel yatırımcılara seks işçisi sağlamakla suçlanıyordu.