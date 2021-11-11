Güney Koreli iki futbolcuyu dolandıran Nijeryalıya  3 yıl 4 ay hapis - Haberler
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Güney Koreli iki futbolcuyu dolandıran Nijeryalıya  3 yıl 4 ay hapis

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Güney Koreli iki futbolcuyu dolandıran Nijeryalıya  3 yıl 4 ay hapis

GÜNEY Koreli iki futbolcuyu, kendisini futbol danışmanı olarak tanıtıp bir futbol takımında oynatmak için anlaşma yaptığını söyleyerek 16 bin 980 euro paralarını aldığı iddia edilen Nijeryalı Samuel Nna (33) "Dolandırıcılık" suçundan toplam 3 yıl 4'er ay hapis ve 60 bin TL adli para...

GÜNEY Koreli iki futbolcuyu, kendisini futbol danışmanı olarak tanıtıp bir futbol takımında oynatmak için anlaşma yaptığını söyleyerek 16 bin 980 euro paralarını aldığı iddia edilen Nijeryalı Samuel Nna (33) "Dolandırıcılık" suçundan toplam 3 yıl 4'er ay hapis ve 60 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve ileride suç işlemeyeceği kanaatiyle cezasını erteledi.

Güney Koreli futbolcular Kım Donghuı (29) ve Oh Mıntaek (26), 28 Mart 2019 tarihinde Türkiye'deki bir futbol takımında oynamak için kendisini futbol danışmanı olarak tanıtan Nijeryalı Samuel Nna ile anlaştılar. Güney Koreli futbolculara Boluspor ile görüştüğünü söyleyen sanık, her iki futbolcudan da farklı tarihlerde toplam 16 bin 980 euro aldı. Futbolcular, Boluspor'dan çağrı gelmemesi ve sözleşme örneğinin de verilmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayıp şikayetçi oldular. Futbolcuların şikayeti üzerine Samuel Nna hakkında "Dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CEZASI ERTELENDİİstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Samuel Nna söz konusu paraların yanlışlıkla hesabına yattığını ancak çektiğini, olayla alakası olmadığını savundu. Mahkeme ise kararında, gelen paranın küçük bir miktar olmadığı vurgulanarak "Fark edilmeyecek bir para değildir.  Bu nedenle sanığın müştekilere karşı kendisini futbol danışmanı olarak gösterip ve ikna ederek para gönderilmesi olayına bilinçli olarak katıldığı ve dolandırıcılık suçunu işlediği sabit görülmüştür" denildi. Mahkeme, iki şikayetçiye yönelik 1 yıl 8'er ay hapis ve 30 bin'er TL adli para cezası olmak üzere toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 60 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın kişiliğine, geçmişteki haline ve suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğundan cezasının ertelenmesine de karar verdi.


- İstanbul

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