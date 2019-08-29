Güney Koreli bloggerların at keyfi

29.08.2019 13:13

Güney Koreli bloggerlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu'nu (MYO) ziyaret etti



Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu'nun daveti kapsamında Eskişehir'e gelen 9 Güney Koreli turizm bloggerının ziyaret noktalarından biri de ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu oldu. Okul hakkında bilgiler alan ve manejde ata binen bloggerlar, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda keyifli zaman geçirdi. Fotoğraf makineleriyle her anı kaydeden bloggerlar, Eskişehir'i ve Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nu bloglarında tanıttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA