Güney Koreli Blogger ve Üst Yöneticiler Nemrut'ta

Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün organizasyonu, Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup Güney Koreli blogger ve turizm şirketi üst yöneticisi (CEO) Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı ziyaret etti.

Adıyaman'da tarihi ve turistik yerleri gezen Güney Koreliler, güneşin en güzel doğup batığı Nemrut Dağı'na çıkarak güneşin doğuşunu izleme fırsatı buldu.

Nemrut Dağı'nda bol bol fotoğraf çektiren grup, Türkiye'nin 1987'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen üçüncü önemli varlığı Nemrut Dağı'nı görme imkanı oldu.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin bin Güney Koreli turiste Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtmak ve Türkiye'nin turizm çıtasını yükseltmek olduğunu söyledi.



Misafirlerin önce Antakya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te çeşitli programlara katıldıklarını, son olarak Adıyaman'da tarihi yerleri ziyaret ettikten sonra ülkelerine döneceklerini ve hedefledikleri bin turistle geri döneceklerini ifade eden Ekinci, şunları dile getirdi:

"Güney Koreli Bloggerler, iki günden beri bölgemizi geziyor. Şimdi de Nemrut Dağı'nın zirvesinde güneşin en güzel doğuş anına şahitlik ettiler. Misafirlerimiz buraya hayran kaldıklarını söyledi. Her bir bloggerin yüz binlerce takipçisi var. Onlar Türkiye ile Güney Kore arasında bir gönül köprüsü inşa edecekler. Bu proje ile iki ülke arasında ilişkiler daha çok düzelecek ve ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sunulmuş olacak."

Güney Koreli Blogger Kim Eun Ji ise Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşuna hayran kaldıklarını, bir kez daha geleceğini ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.



Fotoğrafçı Alp Alper de hayata geçirilecek projeyle Türkiye'nin güzelliklerini dergilerinde halka sunacaklarını ve büyük bir kitlenin Türkiye'ye gelmesini sağlayacaklarını ifade etti.



Bloggerler, Nemrut Dağı'ndan sonra Arsemia, Eski Kahta Kalesi, Tarihi Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü'nü ziyaret etti.