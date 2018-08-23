Güney Koreli Blogger ve Üst Yöneticiler Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup Güney Koreli blogger ve turizm şirketi üst yöneticisi (CEO) Gaziantep'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho'nun geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyareti sırasında gündeme gelen Güney Korelileri Gaziantep'e daveti karşılıksız kalmadı.



Bugün kente gelen Güney Koreli turistler, eylül ayına kadar her hafta Gaziantep'e otobüs turu rezerve etti. Turistlere, Gaziantep'in inanç, kültür, kongre, sağlık, spor ve fuar turizminin merkezi olmaya aday bir şehir olduğu anlatıldı. Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden Güney Koreliler, dünyaca ünlü Antep mutfağının eşsiz lezzetlerini tattı, Gaziantep'e hayran kaldı.

Kentin altyapı ve üst yapı özelliklerini açığa çıkaran çalışmalara önem veren, başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür eden Güney Koreliler, Gaziantep'in eşsiz kültürünü yansıtan mekanları bol bol fotoğrafladı.