Güney Kore Yeniden Kullanabilir Roket Geliştirecek

Dünya'mızın kaynakları bitmek üzere, bu yüzden geri dönüşüm çok önemli. Bu geri dönüşüm mevzusu uzay teknolojilerinde kullanılan malzemeler içinde geçerli.

Önümüzdeki yıldan itibaren Güney Kore, sıvı yakıtlı 100 tonluk itme motorlarından oluşan yeniden kullanabilir roketler geliştirmeye başlayacak. Somut bir zaman çizelgesi veya görevin diğer detayları açıklandı. Tek bilinen roketin geliştirilmesinden Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nün (KARI) sorumlu olacağı...

Güney Kore'li milletvekilleri, Bilim Bakanı Lim Hye-sook ile Ulusal Meclis'in Bilim, Gelecek Planlama, Yayın ve İletişim Komitesi üyelerinin katıldığı bir toplantıda proje duyuruldu.

GELECEK YIL BAŞLANACAK

Komiteyi temsil eden iktidardaki Kore Demokratik Partisi'nden Cho Seung-rae, "Gelecek yıldan itibaren, sıvı yakıtlı 100 tonluk itme motorlarına sahip, yüksek performanslı, yeniden kullanılabilir bir roketin geliştirilmesine başlanacak" dedi.

"Güney Kore'nin 2030 yılına kadar Ay'a iniş aracını fırlatma ve 2035 yılına kadar Kore Konumlandırma Sistemi'ni kendi başına inşa etme görevlerini başarıyla yerine getirebilmesi için Güney Kore'nin böylesine sıvı yakıtlı yüksek performanslı bir roket motoruna sahip olmak gereklidir" açıklamasını yaptı.

Milletvekili, hükümetin elindeki 12 milyar won (10.2 milyon $) bütçeyle konuyla ilgili iki yıllık ön araştırma yapacağını söyledi.

Cho hükümetin yeniden kullanılabilir bir roket geliştirme planının sürpriz olduğunu söyledi. Başbakan'ın uzay konularında en üst düzey karar alma organı olan Ulusal Uzay Konseyi'nde 15 Kasım'daki bir toplantıda tartışılacağını söyledi.

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