Güney Kore yeni yıla ışıl ışıl girdi
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Güney Kore yeni yıla ışıl ışıl girdi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni yıl kutlamaları görsel şölen oluşturdu.

31.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00
Güney Kore yeni yıla ışıl ışıl girdi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni yıl kutlamaları görsel şölen oluşturdu.


Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni yıl kutlamaları için sokaklarda bulunan binlerce kişi, 2020'yi coşkuyla karşıladı. Halk, kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin dış cephesine yansıtılan projeksiyonla geri sayım heyecanı yaşadı. Havai fişek gösterileri ise renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla saniye saniye kaydetti. - SEUL

Kaynak: İHA
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