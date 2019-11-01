Güney Kore: Yaralı balıkçıyı alan ambulans helikopter havalandıktan sonra düştü

Güney Kore: Yaralı balıkçıyı alan ambulans helikopter havalandıktan sonra düştü

Güney Kore'nin doğu kıyısı açıklarında bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu.

01.11.2019 10:22
Güney Kore: Yaralı balıkçıyı alan ambulans helikopter havalandıktan sonra düştü

Güney Kore'nin doğu kıyısı açıklarında bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu.


Yonhap Ajansının haberine göre, ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki Dokdo Adacıkları'ndan yaralı bir balıkçıyı alarak gece saatlerinde havalanan ambulans helikopter, adacıkların yakınlarında düştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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