Güney Kore ve Vietnam menşeli "poliester iplik" ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Kore ve Vietnam menşeli "poliester iplik" ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı

Güney Kore ve Vietnam menşeli 'poliester iplik' ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Güney Kore ve Vietnam menşeli bazı ipliklerin ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Güney Kore ve Vietnam menşeli bazı ipliklerin ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yerli üretici Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan, Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim AŞ ile Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden Güney Kore ve Vietnam menşeli "Diğerleri, poliesterlerden" iplik ürünlerine yönelik damping soruşturmasının usul ve esasları belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Güney Kore ve Vietnam menşeli söz konusu ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı
Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Kore ve Vietnam menşeli "poliester iplik" ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 09:39:11. #1.16#

title