Güney Kore ve Japonya Arasındaki Ticaret Savaşı, Yonga Pazarını Etkileyebilir

Nikkei'de (piyasa endeksi) yer alan habere göre Japonya'nın Güney Kore'ye ihracatta getirdiği bazı kısıtlamalar, dünya genelinde bellek yongaları tedariğinde sorun yaratabilir. 4 Temmuz'dan itibaren Japonya'daki yarı iletken endüstrisinde kullanılan kimyasal ürünlerin tedarikçileri, Güney Kore'ye olan ihracatlarında bundan sonra Japon hükümetinden izin almak zorunda kalacak. Haberde yer alan iddiaya göre bu kısıtlama üç ay boyunca sürebilir. Güney Koreli yonga üreticilerinin stoklarında ise bir ya da iki aylık materyal bulunuyor.

SK Hynix'ten bir kaynağın iddialarına göre, yonga üreticisinin elinde üç aylık ürün stoku bulunmuyor ve eğer ki Japonya'dan gelecek olan ithal malların süresi gecikirse şirket, üretim hatlarını durdurmak zorunda kalacak.

Haberde, Güney Koreli üreticilerin DRAM pazarının %70'ini NAND flaş bellek pazarının ise %50'sini kontrol ettiği iddia edildi. Bu belleklerin kullanım alanları arasında akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve hatta televizyonlar bile bulunuyor.

Japonya, yaşanan bu sorunun sebebinin Güney Kore ile olan ilişkilerinin bozulması olduğunu ifade etti.