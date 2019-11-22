Güney Kore ve ABD'li bakanlardan kritik telefon görüşmesi

22.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:31

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ülkesinin Japonya ile yenilememe kararı aldığı istihbarat paylaşım anlaşması ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Japonya ile Güney Kore arasında 2016 yılında imzalanmasından bu yana her yıl yenilenen ancak Güney Kore'nin bu sene yenilememe kararı aldığı Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması'nın (GSOMIA) süresinin dolmasına saatler kala, kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Güney Kore Dışişleri Başkanlığı, Bakan Kang Kyung-wha'nın Seul ve Tokyo arasındaki istihbarat paylaşım anlaşmasını görüşmek üzere perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Güney Kore'nin anlaşmayı yenilememeye dair kararı ile birlikte süresi yarın dolacak olan GSOMIA ile ilgili görüşme, Güney Kore'nin Perşembe günkü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gerçekleşti.



Güney Kore medyası, hükümetin anlaşmayı yenilememe kararından geri dönmesi için bir neden bulmanın zor olduğunu belirtti. Karara dair bir sürpriz ihtimalinin halen var olduğu kaydedilirken anlaşmanın sona erme ihtimalinin ise daha yüksel olduğu belirtiliyor.



Japonya Savunma Bakanı Kono'dan çağrı



Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ise bugün yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin anlaşmayı yenilememe kararından vazgeçmesini umduğunu ifade etti. Anlaşmanın rafa kalkmasının olumsuz etkiler doğurabileceğini kaydeden Kono, Güney Kore'nin GSOMIA'dan ayrılmasının, Kuzey Kore'ye ve bölgedeki diğer ülkelere yanlış sinyal gönderebileceğini belirtti.



Yarın süresi doluyor



Temmuz başında Japonya'nın Güney Kore'ye satılan yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı almasıyla iki ülke arasında gerilen ilişkiler, Güney Kore'nin, Japonya'yı iki ülke arasındaki tarihi ihtilafları başka alanlara taşımakla suçlayıp, ekonomik yaptırımların politik olduğu imasında bulunmasına neden olmuştu. Güney Kore son olarak 23 Kasım'da süresi dolan GSOMIA'yı yenilememe kararı almıştı. ABD'nin anlaşmanın yenilenmesi için Seul'u ikna etme çabalarının sonuç verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor. - TOKYO

Kaynak: İHA