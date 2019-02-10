Güney Kore Ülkedeki ABD Askeri İçin Daha Fazla Ödeyecek

Güney Kore'nin, ABD askerlerinin ülkedeki varlığına yönelik katkısını Washington yönetimi ile imzaladığı yeni kısa dönemli anlaşma uyarınca artıracağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın baskıları sonuç verdi ve Güney Kore'nin yeni bir anlaşma ile ABD askerlerinin ülkedeki varlığı için yaptığı 960 milyar wonluk (850 milyon ABD doları) katkısını 1,03 trilyon wona (890 milyon ABD doları) çıkardığı açıklandı.

ABD'nin 1950'lerden bu yana Güney Kore'deki 28 bin 500 askerinin maliyetine yönelik yeni anlaşma, daha öncekilerin aksine 5 yerine bir yıl geçerli olacak.

Söz konusu sürenin sonunda tarafların yeniden masaya oturacağı ifade ediliyor.

Seul'de imzalanan anlaşma öncesinde açıklama yapan Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung wha, "Oldukça uzun bir süreç oldu ama nihayetinde başarılı bir süreç oldu." ifadesini kullandı.

Koreli Bakan, ülkesindeki ciddi eleştirilere rağmen anlaşmayı "pozitif bir süreç" olarak niteledi.

Marttan bu yana iki ülke arasında 10 tur görüşme yapıldı. ABD tarafı, Seul'un katkısının 1,4 trilyon won (1,2 milyar ABD doları) olmasını istiyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, temmuzda ülkesinin Güney Kore'deki askeri varlığının ve bölgede yapılan askeri tatbikatların oldukça pahalıya mal olduğunu ifade etmiş ve tatbikatları durduracağını açıklamıştı.

Trump'ın talimatı ile Pentagon büyük askeri tatbikatları askıya almıştı.

Trump ayrıca Güney Kore'yi iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını iptal etmekle tehdit etmişti.

Kaynak: AA