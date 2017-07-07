Güney Kore Uçağı Teknik Arıza Nedeniyle Atatürk Havalimanı'na İndi

Güney Kore'ye ait Asiana Airlines'e ait Roma- Seul seferini yapan bir yolcu uçağı Türkiye hava sahasında teknik bir arıza yapınca Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.



Asiana Havayolları'na ait Boeing777-200 tipi uçak Roma - Seul seferini yaparken Türkiye hava sahasında teknik bir arıza yaptı. İçinde 260 yolcusu bulunan uçak en yakın havalimanı olan Atatürk Havalimanı'na 10.48'de zorunlu olarak indi. Asiana Airlines uçağının yolcuları yedek parça beklenmesi nedeniyle İstanbul'da otellere alındı.



- İstanbul