Güney Kore: Trump'ın ABD askerleri için daha fazla para talep etmesine protesto
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Güney Kore: Trump'ın ABD askerleri için daha fazla para talep etmesine protesto

Güney Kore'nin başkenti Seul’de göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerinin Güney Kore’de kalmaları için daha önce yapılan anlaşmadan çok daha fazla ücret talep etmesini protesto etti.

13.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:02
Güney Kore: Trump'ın ABD askerleri için daha fazla para talep etmesine protesto

'nin başkenti Seul'de göstericiler, ABD Başkanı 'ın Amerikan askerlerinin Güney Kore'de kalmaları için daha önce yapılan anlaşmadan çok daha fazla ücret talep etmesini protesto etti.


Göstericiler, Trump'a yönelik öfkelerini, bu ülkedeki ABD Büyükelçisi Harry Harris'in portrelerini imha ederek gösterdi. Göstericiler ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un temsili kuklasının kafasını keserek tepkilerini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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