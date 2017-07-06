Güney Kore Tatbikatta Güdümlü Füze Fırlattı

Güney Kore, Doğu Denizi'nde düzenlediği tatbikatta okyanusa güdümlü füze fırlattı.



Yonhap ajansı, Kuzey Kore'nin salı günü uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesinin ardından Güney Kore'nin, Doğu Denizi'nde gerçek mühimmat kullanarak düzenlediği tatbikatta güdümlü füzeler fırlattığını duyurdu.



Tatbikatı yöneten 1. Denizcilik Savaş Grubu Komutanı Oramiral Kwon Jeong-seop, "Ordumuz, bugün savaş çıkması halinde bile hemen karşılık vermeye tam olarak hazır." dedi.



Yetkililer, tatbikata helikopterlerin ve savaş uçaklarının yanı sıra 3 bin 200 tonluk Yang Manchun destroyeri, 2 bin 500 tonluk Chungbuk fırkateyni ve 13 savaş gemisinin de katıldığını kaydetti.



Kuzey Kore, salı günü uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yapmıştı.